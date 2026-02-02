Пассажир залез на крышу частного самолета, побегал по нему босиком и попал на видео

Airlive: Босой мужчина залез на фюзеляж самолета Vueling в аэропорту Валенсии

Босой пассажир залез на крышу частного самолета в Испании и попал на видео. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел 31 января в аэропорту Валенсии. Молодой мужчина обошел систему безопасности и оказался в запрещенной зоне рядом с Airbus A320 авиакомпании Vueling, который готовился к вылету в Амстердам, Нидерланды. Воспользовавшись трапом, злоумышленник забрался на фюзеляж воздушного судна и побегал по нему босиком.

Очевиды также сняли, как путешественник размахивал руками, кричал на работников аэродрома и сорвал с себя рубашку. В итоге сотрудники службы безопасности арестовали буйного туриста. Офицеры предположили, что его поведение вызвано психотическим срывом. Мужчину госпитализировали.

