Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:38, 2 февраля 2026Ценности

Пенис назвали главным вдохновением для дизайнеров в 2026 году

Dazed: Мужские гениталии стали главным вдохновением для дизайнеров в 2026 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Редакторы британского журнала Dazed назвали пенисы главным вдохновением для дизайнеров в 2026 году. Материал опубликовал на сайте модного издания.

Фэшн-журналистка Эллиот Хосте заметила, что с начала года многие знаменитости выходили в свет в нарядах, похожих на мужские гениталии. Так, актриса Тейяна Тейлор, которую в 2021 году мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, посетила премьеру фильма The Rip в скульптурном платье бренда Ashi Studio с визуально увеличивающими бедра деталями. Позже в наряде похожего дизайна вышла в свет певица Charli XCX. Знаменитость появилась на премьере киноленты «Грозовой перевал» в платье марки Vivienne Westwood, оформленном корсетом и юбкой, которая также визуально увеличивала бедра.

Материалы по теме:
«В похабном наряде у тысячелетних русских святынь». Певица IOWA выступила на концерте в День защиты детей в неоднозначном костюме
«В похабном наряде у тысячелетних русских святынь». Певица IOWA выступила на концерте в День защиты детей в неоднозначном костюме
3 июня 2025
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022

По словам Хосте, такие образы также можно было увидеть и на показах, прошедших в рамках Недели моды. Их продемонстрировали публике бренды Simone Rocha и Zuhair Murad.

Модный обозреватель считает, что за этим дизайном кроется особый смысл. По ее мнению, за последние несколько лет вдохновением для модельеров служили именно женские бедра. Они делали на них акцент с помощью корсетов и пышных юбок. Теперь дизайнеры решили сделать их более притягательными и желанными. «Нынешние фаллические формы, которые мы видим сегодня на подиумах, кажутся эволюцией этой тенденции. Дизайнеры преувеличивают женские формы до такой степени, что по иронии судьбы они больше становятся похожими на пенисы», — объяснила Хосте.

Ранее сообщалось, что итальянский бренд Prada выпустил на подиум манекенщиков в одежде с пятнами. Представители марки объяснили это отпечатками жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сделал неожиданный прогноз о судьбе Украины

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи с делегацией США в Майами

    Силовики раскрыли новую информацию о смерти российского школьника в танке

    Мужчина расправился с напавшим на его сына леопардом

    Аргентинский футболист рассказал об отказе клубам MLS в пользу «Локомотива»

    Медведев предупредил об ответе в случае размещения войск стран НАТО на Украине

    В файлах Эпштейна нашли переписку с экс-главой МИД Словакии о «девушках» в Молдавии

    Украинец решил покорить гору в Киргизии, сорвался и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok