Ценности
20:34, 19 января 2026
Ценности

Prada выпустил на подиум манекенщиков в рубашках с пятнами

Алина Гостева
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Итальянский бренд Prada выпустил на подиум манекенщиков в одежде с пятнами. Кадры с показа появились на официальном сайте компании.

Марка презентовала новую осенне-зимнюю коллекцию в Милане. Модели появились перед гостями в плащах, куртках, панамах и брюках, в том числе отсылающих к моде 1970-х. При этом часть манекенщиков позировали в рубашках с пятнами в виде брызг кофе на манжетах и воротниках.

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

«Неизменность общечеловеческих ценностей, ценностей цивилизации — культура, смыслы, интеллект, забота — могут транслироваться через одежду. Сохраняя на себе отпечатки жизни, вещи подчеркивают значимость преемственности и длительности момента. Помнить — значит проявлять уважение», — говорится в описании на сайте.

Ранее в январе также сообщалось, что россияне Вячеслав Никитин и Аким Бацких стали манекенщиками на показе Prada.

