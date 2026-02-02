Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 2 февраля 2026Бывший СССР

По Харьковской области нанесли серию ударов

По Харькову и Харьковской области нанесли серию ударов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Взрывы прогремели в Чугуевском и Изюмском районах. Сколько их было, а также какие объекты были повреждены, не уточняется. Кроме того, взрывы раздались в Харькове.

«Серия прилетов была в Харькове. Слободской и Шевченковский районы», — рассказал источник канала.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль отправную точку для диверсий ВСУ в Купянске. Она располагалась в поселке Купянск-Узловой Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok