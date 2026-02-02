По Харьковской области нанесли серию ударов

По Харькову и Харьковской области нанесли серию ударов

Российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Взрывы прогремели в Чугуевском и Изюмском районах. Сколько их было, а также какие объекты были повреждены, не уточняется. Кроме того, взрывы раздались в Харькове.

«Серия прилетов была в Харькове. Слободской и Шевченковский районы», — рассказал источник канала.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль отправную точку для диверсий ВСУ в Купянске. Она располагалась в поселке Купянск-Узловой Харьковской области.