Подставной педофил разоблачил извращенца на посту директора школы

В Великобритании полицейский под прикрытием разоблачил педофила

В Великобритании вынесен приговор бывшему директору католической школы Святого Роберта Ньюминстерского. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчину по фамилии Джурич, занимавшего пост директора школы, поймали в январе 2025 года. Его разоблачил полицейский под прикрытием. Он зарегистрировался в мессенджере Kik и притворился 58-летним мужчиной, который одержим сексом с детьми. Подставной педофил завел переписку с Джуричем, и тот отправил ему фотографии откровенно одетых школьниц 12-13 лет.

Джурич также поделился со своим новым «другом» снимком 14-летней девочки с полуобнаженной грудью. Другим пользователям он писал, что считает 14 лет идеальным возрастом для партнерши. На вопрос, что его заводит, мужчина отвечал: «Школьницы».

Джурича арестовали в доме, где он жил с женой и детьми. У него нашли два мобильных телефона, на которых хранились около 30 тысяч изображений детей. Несмотря на это, ему удалось избежать тюрьмы: его приговорили к условному сроку.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов из австралийского штата Новый Южный Уэльс ограбил педофила и получил тюремный срок. Сотрудниц полиции воспользовался служебной информацией, полученной во время обыска.

