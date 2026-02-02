Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 2 февраля 2026Из жизни

Подставной педофил разоблачил извращенца на посту директора школы

В Великобритании полицейский под прикрытием разоблачил педофила
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании вынесен приговор бывшему директору католической школы Святого Роберта Ньюминстерского. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчину по фамилии Джурич, занимавшего пост директора школы, поймали в январе 2025 года. Его разоблачил полицейский под прикрытием. Он зарегистрировался в мессенджере Kik и притворился 58-летним мужчиной, который одержим сексом с детьми. Подставной педофил завел переписку с Джуричем, и тот отправил ему фотографии откровенно одетых школьниц 12-13 лет.

Джурич также поделился со своим новым «другом» снимком 14-летней девочки с полуобнаженной грудью. Другим пользователям он писал, что считает 14 лет идеальным возрастом для партнерши. На вопрос, что его заводит, мужчина отвечал: «Школьницы».

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Джурича арестовали в доме, где он жил с женой и детьми. У него нашли два мобильных телефона, на которых хранились около 30 тысяч изображений детей. Несмотря на это, ему удалось избежать тюрьмы: его приговорили к условному сроку.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов из австралийского штата Новый Южный Уэльс ограбил педофила и получил тюремный срок. Сотрудниц полиции воспользовался служебной информацией, полученной во время обыска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского

    Подставной педофил разоблачил извращенца на посту директора школы

    Названы преимущества секса после 50 лет

    Россияне стали чаще материться

    На Западе признали превосходство России над Европой и Украиной в сфере обороны

    Американский профессор заявил об использовании Украины против России

    Названы способные вызвать эпидемию вирусы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok