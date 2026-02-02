Реклама

18:48, 2 февраля 2026Россия

Попавший в ДТП Хинштейн переделал комнату в квартире в больничную палату

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ему пришлось переделать одну из комнат в квартире под больничную палату. Пост появился в Telegram-канале политика.

«Слишком серьезные получены повреждения, поэтому одну из комнат, по сути, переоборудовали в больничную палату. Определенное время на реабилитацию мне еще потребуется», — сказал он.

Чиновник, помимо того, рассказал, что продолжает контактировать с коллегами по правительству, а также читать сообщения и комментарии в пабликах.

Об аварии с участием Хинштейна стало известно 22 января. Губернатор пояснил, что к ДТП привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

