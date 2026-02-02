Появились подробности о погибших при крушении самолета российских курсантах

Один из разбившихся в Оренбургской области курсантов родом из Подмосковья

Один из разбившихся в Оренбургской области курсантов родился в Подмосковье. Эти и другие подробности сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первому погибшему был 21 год. Второй студент из Екатеринбурга не дожил до 21-летия пять дней.

Однокурсники погибших рассказали, что они учились на четвертом курсе факультета летной эксплуатации по специальности «Организация летной работы».

«Ребята, которые знакомы с ними лично, сказали об этом, так как по расписанию у них был утренний полет, и именно с этим пилотом-инструктором. На связь ребята не выходят», — рассказал один из студентов.

О крушении летательного аппарата под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. На борту находились три пассажира: два курсанта и инструктор. Все они погибли.

