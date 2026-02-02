Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 2 февраля 2026Россия

Появились подробности о погибших при крушении самолета российских курсантах

Один из разбившихся в Оренбургской области курсантов родом из Подмосковья
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Один из разбившихся в Оренбургской области курсантов родился в Подмосковье. Эти и другие подробности сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первому погибшему был 21 год. Второй студент из Екатеринбурга не дожил до 21-летия пять дней.

Однокурсники погибших рассказали, что они учились на четвертом курсе факультета летной эксплуатации по специальности «Организация летной работы».

«Ребята, которые знакомы с ними лично, сказали об этом, так как по расписанию у них был утренний полет, и именно с этим пилотом-инструктором. На связь ребята не выходят», — рассказал один из студентов.

О крушении летательного аппарата под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. На борту находились три пассажира: два курсанта и инструктор. Все они погибли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти пятерых детей при столкновении автобуса с грузовиком в России

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Космическая компания Маска начала переговоры о слиянии

    В СПЧ оценили вероятность помилования Треповой

    Удар «Искандера» по HIMARS ВСУ попал на видео

    НАСА обозначило сроки запуска пятой коммерческой миссии на МКС

    Туристка сняла рискованное видео на пляже с дикими собаками и стала предвестницей трагедии

    Депутат Госдумы назвал тайный смысл завоза мигрантов из Афганистана

    Уехавший в США российский комик пошутил над Галкиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok