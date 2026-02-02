Реклама

Власти подтвердили гибель курсантов при крушении самолета в российском регионе

Власти Оренбургской области подтвердили гибель курсантов при крушении самолета
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Власти подтвердили гибель двух курсантов при крушении учебного самолета под Оренбургом. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

До этого сообщалось, что в потерпевшем крушение самолете находились три человека.

«На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по опознанию погибших, добавили в пресс-службе.

О крушении летательного аппарата под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. Сообщалось, что к месту крушения выехали экстренные службы. Ранее появилась информация, что самолет принадлежит Ленинградской академии имени А. А. Новикова.

