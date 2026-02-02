Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:11, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Раскрыта разница поведения четырех поколений россиян в сети

«ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

«ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей — альфа, зумеров, миллениалов и поколения X — и обнаружила серьезные различия в способах потребления контента. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главные цели, впрочем, совпадают у всех возрастов — желание отдохнуть и узнать новости. Каждый второй пользователь заходит в соцсеть за актуальной информацией или для того, чтобы отвлечься. Что касается различий, то поколение альфа — самое динамичное по потреблению контента: 48 процентов ограничиваются короткими сессиями, но чаще других могут смотреть VK Видео больше чем два часа. Альфа выбирают быстрые форматы и смотрят контент на ходу, любимая их тема — ролики про уборку. Это поколение также является лидером по музыкальному контенту: его предпочитают 74 процента представителей поколения.

Зумеры между тем чаще других используют соцсеть для развлечения. Это поколение — главные любители мемов, их выбирают 49 процентов, любимый формат — картинки. Среди популярных тематик — геймерский и комикс-контент, к нему проявляют интерес 25 процентов опрошенных. Зумеры также любят распаковки товаров, этот формат выбирают 34 процента. Они тоже любят музыкальный контент: пик повторных прослушиваний приходится на выходные, об этом говорят 32 процента респондентов. Зумеры предпочитают длинные горизонтальные ролики коротким клипам. Смотрят такие видео во время приема пищи или фоном.

В то же время миллениалы — лидеры по просмотру клипов: формат выбирают 76 процентов, чаще — перед сном или когда нечем заняться. Среди всех поколений именно они активнее всех онлайн. В топе тем — фильмы и наука. Практичные форматы тоже популярны — лайфхаки и истории из жизни.

Наконец, поколение X — самое практичное и структурированное. Они чаще планируют просмотр и специально выделяют время в течение дня на посты и клипы. Поколение приходит в соцсеть, чтобы научиться новому, об этом говорят 45 процентов пользователей. В топе тем — истории из жизни и фуд-блоги. Они также особенно ценят текст.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года время, которое в среднем пользователь «ВКонтакте» проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20 процентов, до 64 минут. Это самый крупный показатель time spent среди соцсетей в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok