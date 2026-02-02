Раскрыта разница поведения четырех поколений россиян в сети

«ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей

«ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей — альфа, зумеров, миллениалов и поколения X — и обнаружила серьезные различия в способах потребления контента. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главные цели, впрочем, совпадают у всех возрастов — желание отдохнуть и узнать новости. Каждый второй пользователь заходит в соцсеть за актуальной информацией или для того, чтобы отвлечься. Что касается различий, то поколение альфа — самое динамичное по потреблению контента: 48 процентов ограничиваются короткими сессиями, но чаще других могут смотреть VK Видео больше чем два часа. Альфа выбирают быстрые форматы и смотрят контент на ходу, любимая их тема — ролики про уборку. Это поколение также является лидером по музыкальному контенту: его предпочитают 74 процента представителей поколения.

Зумеры между тем чаще других используют соцсеть для развлечения. Это поколение — главные любители мемов, их выбирают 49 процентов, любимый формат — картинки. Среди популярных тематик — геймерский и комикс-контент, к нему проявляют интерес 25 процентов опрошенных. Зумеры также любят распаковки товаров, этот формат выбирают 34 процента. Они тоже любят музыкальный контент: пик повторных прослушиваний приходится на выходные, об этом говорят 32 процента респондентов. Зумеры предпочитают длинные горизонтальные ролики коротким клипам. Смотрят такие видео во время приема пищи или фоном.

В то же время миллениалы — лидеры по просмотру клипов: формат выбирают 76 процентов, чаще — перед сном или когда нечем заняться. Среди всех поколений именно они активнее всех онлайн. В топе тем — фильмы и наука. Практичные форматы тоже популярны — лайфхаки и истории из жизни.

Наконец, поколение X — самое практичное и структурированное. Они чаще планируют просмотр и специально выделяют время в течение дня на посты и клипы. Поколение приходит в соцсеть, чтобы научиться новому, об этом говорят 45 процентов пользователей. В топе тем — истории из жизни и фуд-блоги. Они также особенно ценят текст.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года время, которое в среднем пользователь «ВКонтакте» проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20 процентов, до 64 минут. Это самый крупный показатель time spent среди соцсетей в России.