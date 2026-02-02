Раскрыта возможная причина крушения самолета в российском регионе

Крушение самолета под Оренбургом могло произойти из-за ошибки пилотирования

Возможной причиной крушения самолета в Оренбургской области могла стать ошибка пилотирования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего — это ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СК на транспорте.

По данным следствия, легкомоторный самолет выполнял учебный полет. После набора высоты он начал резко снижаться и совершил жесткую посадку на поле у поселка Джанаталап. Летательный аппарат получил серьезные повреждения. В результате жертвами крушения стали трое мужчин — пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение в окрестностях Орска.

Стали известны подробности о невыживших курсантах. Один из них проживал в Екатеринбурге. Как отметил его отец, молодой человек был студентом Петербургского университета гражданской авиации. Другой был родом из Красноярского края. Ему исполнился 21 год.

