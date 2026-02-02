Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 2 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта возможная причина крушения самолета в российском регионе

Крушение самолета под Оренбургом могло произойти из-за ошибки пилотирования
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Возможной причиной крушения самолета в Оренбургской области могла стать ошибка пилотирования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего — это ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СК на транспорте.

По данным следствия, легкомоторный самолет выполнял учебный полет. После набора высоты он начал резко снижаться и совершил жесткую посадку на поле у поселка Джанаталап. Летательный аппарат получил серьезные повреждения. В результате жертвами крушения стали трое мужчин — пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение в окрестностях Орска.

Стали известны подробности о невыживших курсантах. Один из них проживал в Екатеринбурге. Как отметил его отец, молодой человек был студентом Петербургского университета гражданской авиации. Другой был родом из Красноярского края. Ему исполнился 21 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    В России предложили иначе начислять зарплаты одной категории работников

    Задержана любовница обвиняемого в расправе над двумя девочками российского бизнесмена

    Доходы США от тарифов Трампа подсчитали

    Россиянин помыл изнасилованную девочку и выкинул в мешке

    Гусли официально признают национальным инструментом

    Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

    Спецпосланник США Уиткофф примет участие в переговорах Украины и России в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok