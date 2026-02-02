Отец привел подробности об общении с российским курсантом до крушения учебного самолета

Один из не выживших курсантов при крушении самолета родом из Екатеринбурга

Один из курсантов, который не выжил при крушении учебного самолета Diamond в Орске, был родом из Екатеринбурга. Отец россиянина рассказал, что тот не дожил до своего 21-летия пять дней. Такие подробности приводит портал E1.ru.

Мужчина отметил, что последний раз общался с сыном за четыре дня до трагедии. Юноша не сказал родителю, что собирается в Оренбургскую область.

Отец признался, что находится в шоковом состоянии от известия. Сейчас екатеринбуржец собирается на опознание в Орск.

До этого предположили, что причиной крушения самолета Diamond под Орском могло быть сваливание.

О том, что легкомоторный самолет потерпел крушение в окрестностях Орска Оренбургской области, сообщили 2 февраля. На борту воздушного судна находились двое курсантов и инструктор. Предположительно, никому из них спастись не удалось.

По данным канала «112», не выжили пилот Василий Н. В. 1989 года рождения, а также двое членов экипажа — Тимофей К. М. 2005 года рождения и Дмитрий С. Е. 2004 года рождения.

Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.