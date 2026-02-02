Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 2 февраля 2026Россия

Отец привел подробности об общении с российским курсантом до крушения учебного самолета

Один из не выживших курсантов при крушении самолета родом из Екатеринбурга
Майя Назарова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Один из курсантов, который не выжил при крушении учебного самолета Diamond в Орске, был родом из Екатеринбурга. Отец россиянина рассказал, что тот не дожил до своего 21-летия пять дней. Такие подробности приводит портал E1.ru.

Мужчина отметил, что последний раз общался с сыном за четыре дня до трагедии. Юноша не сказал родителю, что собирается в Оренбургскую область.

Отец признался, что находится в шоковом состоянии от известия. Сейчас екатеринбуржец собирается на опознание в Орск.

До этого предположили, что причиной крушения самолета Diamond под Орском могло быть сваливание.

О том, что легкомоторный самолет потерпел крушение в окрестностях Орска Оренбургской области, сообщили 2 февраля. На борту воздушного судна находились двое курсантов и инструктор. Предположительно, никому из них спастись не удалось.

По данным канала «112», не выжили пилот Василий Н. В. 1989 года рождения, а также двое членов экипажа — Тимофей К. М. 2005 года рождения и Дмитрий С. Е. 2004 года рождения.

Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Знаменитого страуса не стало из-за неожиданной травмы

    Дело возбудили после концерта Ларисы Долиной

    Из дома известной писательницы России украли бриллианты и ценности на миллионы рублей

    Создание первой в России соцсети для педагогов закончилось приговором

    Стали известны подробности о втором не выжившем при крушении самолета российском курсанте

    Россиянам предложили горящие туры на теплое море до 100 тысяч рублей на двоих

    На российском авторынке усугубилась негативная тенденция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok