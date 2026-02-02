Реклама

14:42, 2 февраля 2026

Стали известны подробности о втором не выжившем при крушении самолета российском курсанте

Второй курсант, не выживший при крушении самолета, родом из Красноярского края
Майя Назарова

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Второй курсант, не выживший при крушении учебного самолета Diamond в Орске, родом из Красноярского края. Такие подробности о россиянине стали известны Telegram-каналу Kras Mash.

По данным издания, молодому человеку был 21 год. Его семья проживает в Ужуре

До этого сообщили, что первый курсант, которому не удалось спастись при крушении, проживал в Екатеринбурге. Как отметил его отец, молодой человек был студентом Петербургского университета гражданской авиации.

Мужчина выехал на опознание сына в Орск.

В правоохранительных органах допустили, что причиной крушения самолета Diamond под Орском могло быть сваливание.

О том, что легкомоторный самолет потерпел крушение в окрестностях Орска Оренбургской области стало известно в понедельник, 2 февраля. На борту воздушного судна находились двое курсантов и инструктор, предположительно, никому из них спастись не удалось.

