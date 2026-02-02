Родители Монеточки избавились от жилья в России

Родители певицы Монеточки продали квартиру в Екатеринбурге и переехали в Литву

Родители певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; признана Минюстом РФ иностранным агентом) избавились от жилья в России и переехали к дочери в Литву. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, 60-летний Андрей Евстигнеевич и 59-летняя Елена Александровна Гырдымовы продали квартиру в Екатеринбурге, в которой они жили до переезда. Речь идет об объекте метражом 90,1 квадрата, расположенном на на улице Академика Шварца. Рыночная стоимость недвижимости составляет около 15 миллионов рублей. Часть вырученной суммы — 1,6 миллиона рублей — мать певицы оставила на сберегательном вкладе. В результате менее чем за год женщина заработала более 300 тысяч рублей на процентах.

После отъезда в России у Гырдымовых осталась только комната в коммуналке в Москве на улице Земляной Вал площадью 20,4 квадратных метра. Объект они приобрели осенью 2022 года — через полгода после того, как Елизавета покинула страну. Его примерная стоимость — 11 миллионов рублей.

