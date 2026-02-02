Ирина Роднина оценила возвращение Трусовой и Валиевой фразой «попрыгали и ладно»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возвращение к соревнованиям российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

«Это же были просто прыжки, а не полноценный прокат короткой и произвольной программы. Попрыгали и ладно», — заявила Роднина. Она назвала выступление фигуристок одним из этапов подготовки.

Трусова и Валиева вернулись к соревнованиям в минувшие выходные на чемпионате России по прыжкам. Валиева показала худший результат в полуфинале. Трусова не добралась до этой стадии.

Трусова не выступала с декабря 2022 года, в августе 2025-го у нее родился сын. Валиева отбывала четырехлетнюю дисквалификацию.