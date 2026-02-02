Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:52, 2 февраля 2026Спорт

Роднина оценила возвращение Трусовой и Валиевой фразой «попрыгали и ладно»

Ирина Роднина оценила возвращение Трусовой и Валиевой фразой «попрыгали и ладно»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возвращение к соревнованиям российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

«Это же были просто прыжки, а не полноценный прокат короткой и произвольной программы. Попрыгали и ладно», — заявила Роднина. Она назвала выступление фигуристок одним из этапов подготовки.

Трусова и Валиева вернулись к соревнованиям в минувшие выходные на чемпионате России по прыжкам. Валиева показала худший результат в полуфинале. Трусова не добралась до этой стадии.

Трусова не выступала с декабря 2022 года, в августе 2025-го у нее родился сын. Валиева отбывала четырехлетнюю дисквалификацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Директор Кембриджской школы в России поплатился за опубликованный в 2018 году пост

    Роднина оценила возвращение Трусовой и Валиевой фразой «попрыгали и ладно»

    В московском метро мужчина ударил пассажира и разбил стекло вагона поезда

    В России назвали условие для диалога Путина и Макрона

    «Калашников» представит «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok