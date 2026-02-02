Россия завалила Китай куриными лапками

Экспорт куриных лапок из России в Китай достиг 109 тысяч тонн в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы экспорта куриных лапок из России в Китай увеличились на 10 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. О заметном росте спроса покупателей из азиатской страны на этот вид отечественной продукции сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период российские компании отправили в Китай в общей сложности 109 тысяч тонн куриных лапок. В денежном выражении показатель вырос на 5 процентов год к году и достиг 327 миллионов долларов.

Подобная динамика позволила России выйти на первое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой продукции на китайский рынок. Вторую строчку списка заняла Бразилия, выручка которой от продаж куриных лапок в КНР составила 326 миллионов долларов. Топ-3 замкнул Таиланд с результатом в 219 миллионов. В пятерку лидеров также вошли США (69 миллионов) и Белоруссия (33 миллиона).

Спрос китайцев на куриные лапки из России остается высоким не первый год. Еще в 2020-м сообщалось о стремительном увеличении интереса покупателей из азиатской страны к этой продукции. В январе-марте 2025-го поставки выросли на 40 процентов год к году.

В Китае куриные лапки традиционно считаются деликатесом. Местные импортеры в основном отправляют их на переработку в мясокостную муку. Также большой популярностью в азиатской стране пользуются куриные крылья. Перспективными рынками сбыта для российских экспортеров, помимо КНР, аналитики называли Саудовскую Аравию и ряд африканских стран.