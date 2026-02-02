Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с переплатой за отопление

«Мошеловка»: Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате средств за ЖКУ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они стали рассылать собственникам жилья СМС-сообщения с информацией о якобы положенном возврате денежных средств в размере 3200 рублей за «предоплату по отоплению в январе». Для их зачисления на счет злоумышленники предлагают перейти по ссылке и «подтвердить свои данные». Также россиян добавляют в групповые чаты в мессенджерах, где сообщают о возврате денег и просят подтвердить свои данные, отправив «ключ» на проверку. Соответствующие сообщения приходят от имени «УК», «ЕИРЦ», «Энергосбыт» или «ЖКХ».

В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта призвали россиян не верить мошенникам. Специалисты объяснили, что ссылка, по которой предлагается «подтвердить данные», ведет на фишинговую страницу, где собираются данные карты или логин/пароль от «Госуслуг».

По словам экспертов, целевой группой такой схемы являются жильцы квартир и собственники жилья. Ее актуальность связана с тем, что январь — месяц с самыми высокими платежами за отопление, особенно в морозных регионах. «Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям», — уточнили сотрудники «Мошеловки».

Они рекомендовали россиянам проверять информацию о перерасчетах и начислениях только через официальный личный кабинет на сайте своей УК, в ГИС ЖКХ или в приложении банка, где оплачиваются квитанции. А при любых сомнениях — звонить в УК по номеру с официального сайта или из квитанции. «Управляющие компании никогда не рассылают СМС со ссылками для подтверждения данных и получения возвратов», — заключили там.

Мошенники регулярно придумывают новые схемы обмана россиян. Часто они прибегают к уловке с якобы назначенными выплатами. Так, в преддверии Нового года активно использовалась схема с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и «подарками» от администрации.

Или, например, мошенники рассылали фейковые письма о дивидендах от несуществующих государственных фондов и компаний. Злоумышленники обещали гражданам праздничные бонусы и ежемесячные выплаты в сотни тысяч рублей.

Эксперты советуют быть внимательными и осторожными при получении подобных предложений, а также не передавать никому личные данные и не называть коды из СМС. Достоверную информацию о положенных выплатах можно узнать лишь на сайтах официальных организаций. Граждан просят не вводить личные данные на сомнительных ресурсах и всегда рекомендуют проверять подлинность источников информации.

В свою очередь, Сбербанк указывает, что сфера ЖКХ стала одной из самых удобных для фишинговых атак: поддельные уведомления, фальшивые приложения и «важные сообщения» в мессенджерах все чаще оказываются ловушками.

Рассылка СМС, писем и сообщений в мессенджерах о начислениях за коммунальные услуги — одна из самых популярных схем обмана. Первым тревожным сигналом становится ссылка. Управляющие компании используют свои домены и официальные личные кабинеты, поэтому любые сокращенные ссылки, странные комбинации букв или сайты, отличающиеся от привычных одним символом, требуют особой осторожности. Но главный маркер фишинга — просьба продиктовать код из СМС или PUSH-уведомления. УК, ТСЖ, энергосбытовые или ресурсоснабжающие организации не используют такие методы для подтверждения заявок, передачи показаний или обновления информации. Если собеседник настаивает на получении кода — это мошенник, даже если он ведет себя убедительно, предупредил Сбербанк.

В финансовой организации пояснили, что любые действия в сфере ЖКХ нужно совершать только через официальные сайты и приложения управляющей компании или ЕИРЦ. Не надо переходить по ссылкам из писем и мессенджеров. Управляющие организации не распространяют приложения в виде файлов и не просят устанавливать ПО «по ссылке». Поэтому осторожность при переходе по ссылкам, проверка доменов, отказ от установки неизвестных приложений и запрет на передачу СМС-кодов — самые надежные способы защитить свои данные и средства.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

