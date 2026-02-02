Россиян предупредили о проблемах из-за забытых банковских счетов

Бизнес-консультант Русяев: Неиспользуемый счет в банке может привести к долгам

Россиянам не стоит забывать, что даже если они перестали использовать какой-то банковский счет, но не закрыли его, кредитная организация может продолжить начислять плату за его обслуживание (СМС-уведомления, пакетные услуги, комиссии). Об этом предупредил бизнес-консультант Илья Русяев. Его процитировала «Российская газета».

Как следствие, есть риск образования задолженности, о которой клиент узнает уже из претензии. Не исключено, что ситуация может дойти до судебного разбирательства.

Еще один риск может быть связан со старыми картами, к которым привязаны подписки и автоматически платежи. Как заявил адвокат Алексей Скляренко, чем больше у гражданина «висящих» платежных инструментов, тем выше риск стать жертвой мошенников. Действующие, но забытые счета — это мишень для аферистов, которые могут позвонить и заявить, что средства с карты клиента были использованы на финансирование запрещенной деятельности. Поэтому эксперт призвал граждан проверять и закрывать неиспользуемые счета.

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили, российские Visa и Mastercard стали уязвимы для мошенников из‑за устаревших сертификатов безопасности.