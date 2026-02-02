Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:36, 2 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о проблемах из-за забытых банковских счетов

Бизнес-консультант Русяев: Неиспользуемый счет в банке может привести к долгам
Кирилл Луцюк

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Россиянам не стоит забывать, что даже если они перестали использовать какой-то банковский счет, но не закрыли его, кредитная организация может продолжить начислять плату за его обслуживание (СМС-уведомления, пакетные услуги, комиссии). Об этом предупредил бизнес-консультант Илья Русяев. Его процитировала «Российская газета».

Как следствие, есть риск образования задолженности, о которой клиент узнает уже из претензии. Не исключено, что ситуация может дойти до судебного разбирательства.

Еще один риск может быть связан со старыми картами, к которым привязаны подписки и автоматически платежи. Как заявил адвокат Алексей Скляренко, чем больше у гражданина «висящих» платежных инструментов, тем выше риск стать жертвой мошенников. Действующие, но забытые счета — это мишень для аферистов, которые могут позвонить и заявить, что средства с карты клиента были использованы на финансирование запрещенной деятельности. Поэтому эксперт призвал граждан проверять и закрывать неиспользуемые счета.

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили, российские Visa и Mastercard стали уязвимы для мошенников из‑за устаревших сертификатов безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Алиев накануне переговоров России и Украины приехал в ОАЭ

    Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

    Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

    Полина Гагарина захотела сделать пластику у китайского врача

    Россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван

    В Норвегии оценили шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

    В России заявили о взятии под контроль второго города Украины в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok