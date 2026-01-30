Реклама

Экономика
08:04, 30 января 2026Экономика

Некоторые российские банковские карты стали уязвимее для мошенников

Эксперт Валишвили: Российские Visa и Mastercard стали уязвимы для мошенников
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские Visa и Mastercard стали уязвимы для мошенников. О необходимости замены некоторых банковских карт предупредил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, карты стали менее защищены от мошенников из‑за устаревших сертификатов безопасности. Их срок действия истек 1 января 2025 года — именно эти сертификаты подтверждают соответствие чипа на карте актуальным стандартам защиты и позволяют корректно шифровать данные при оплате покупок.

Сертификат безопасности формирует уникальный код для трансакций, который сверяет терминал. Без него часть операций по старым картам Visa и Mastercard может отклоняться. Платить такими картами еще можно, но надежность защиты персональных данных и реквизитов клиента снижается.

Как ранее отмечал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, банковские карты нужно обновлять каждые три-пять лет. Перевыпуск карты снижает риск того, что ее владелец станет жертвой мошенников, которые украдут его данные. Обновление этого платежного инструмента означает получение таких новых реквизитов, как номер и трехзначный CVC-код. Кроме того, сроки службы чипа, встроенного в карту, не беспредельны. Механизм может сломаться в самый неудобный момент, и человек не сможет оплатить товар или услугу.

