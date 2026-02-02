Россиянам назвали количество рабочих часов в феврале

В феврале россияне будут работать 152 часа

В феврале россиян, которые работают 40 часов в неделю, ожидает 152 рабочих часа. Об этом напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с РИА Новости.

«Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа», — сказала Санина. Для тех, у кого рабочих часов меньше — 36, — норма составит 136,8 часа. Для трудящихся 24 часа в неделю общее рабочее время в этом месяце — 91,2 часа.

Ранее стало известно, что лучше всего начинать искать работу в феврале. Самый активный период найма сотрудников — с февраля по апрель.