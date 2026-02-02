Научный сотрудник Пахомов: Россияне стали чаще материться

Жители России стали все чаще использовать ненормативную лексику в своей речи. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. Его слова приводит РИА Новости.

«Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, ... что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что специалисты призывают защищать и спасать мат.

При этом Пахомов добавил, что не нужно искоренять нецензурную брань из русского языка. Гораздо более верная стратегия — вести просветительскую работу, в ходе которой людям будут разъяснять, как и в каком контексте уместно использовать обсценную лексику.

Ранее патриарх Кирилл призвал ввести штрафы для россиян за мат в общественном пространстве.