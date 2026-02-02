Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:52, 2 февраля 2026Россия

Россияне стали чаще материться

Научный сотрудник Пахомов: Россияне стали чаще материться
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители России стали все чаще использовать ненормативную лексику в своей речи. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. Его слова приводит РИА Новости.

«Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, ... что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что специалисты призывают защищать и спасать мат.

При этом Пахомов добавил, что не нужно искоренять нецензурную брань из русского языка. Гораздо более верная стратегия — вести просветительскую работу, в ходе которой людям будут разъяснять, как и в каком контексте уместно использовать обсценную лексику.

Ранее патриарх Кирилл призвал ввести штрафы для россиян за мат в общественном пространстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Подставной педофил разоблачил извращенца на посту директора школы

    Названы преимущества секса после 50 лет

    Россияне стали чаще материться

    На Западе признали превосходство России над Европой и Украиной в сфере обороны

    Американский профессор заявил об использовании Украины против России

    Названы способные вызвать эпидемию вирусы

    Пленный из ВСУ рассказал о смерти сослуживца от передозировки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok