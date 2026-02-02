Реклама

Россиянин описал речь людей в селе Якутии фразой «капсулы времени существуют»

Алина Черненко

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в селе Русское Устье в Якутии и описал речь местных жителей фразой «как здорово, что такие капсулы времени еще существуют». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что он понимал отдельные слова, но общий смысл сказанного от него ускользал. «Ощущение было фантастическое: будто передо мной стоит не современник в пуховике, а новгородец времен Ивана Грозного, который каким-то чудом оказался в XXI веке», — поразился россиянин.

Жирухин пояснил, что в этом селе, в ледяной изоляции, русский язык пошел своим уникальным путем. Он развивался без реформ и учебников, оставаясь живым инструментом общения.

Во время визита в Русское Устье к блогеру в руки попал «Бытовой разговорник русско-устьинцев», который он назвал настоящим лингвистическим кладом. Из него он узнал, что местные жители называют «чемоданом» целую шкуру нерпы, «кавардаком» — блюдо из мятой жареной рыбы или утки, «амеркан-топором» — обычный плотницкий топор, а для ласкового обращения к маленькой девочке используют слово «маму».

По словам автора, одной лексикой дело не ограничивается. Местная речь быстрая, отрывистая и с характерным «цоканьем» — например, жители села говорят «цай» вместо «чай».

«Сами индигирщики объясняют это просто и практично: "На морозе в минус пятьдесят долго не рассусоливай — губы замерзнут. Говори быстро, по делу"», — поделился путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер описал село Русское Устье фразой «как будто время замерзло 400 лет назад». Жирухин отметил, что в этом месте заканчивается привычная цивилизация.

