Россиянин помыл изнасилованную девочку и выкинул в мешке

В Тамбовской области нашли убийцу девочки по запаху пота

В Тамбовской области по запаху пота нашли мужчину, расправившегося с девочкой. Об этом сообщает E1.

По данным издания, в апреле 2011 года пропала 12-летняя девочка. 8 апреля она вышла из школы в городе Жердевка и пропала. Спустя пять дней ее нашли без признаков жизни.

Бабушка пострадавшей сразу после ее исчезновения связалась с ее матерью, которая работала в Москве. Та приехала в город и обратилась в полицию. После этого начались поиски. Пострадавшую обнаружили изнасилованной в 15 километрах от города. Мешок с торчащими из него ногами заметил в поле тракторист. При этом тело было вымыто, а ногти подстрижены, никаких улик на жертве не обнаружили.

Следователи проверили на полиграфе друзей и знакомых семьи. У одного из знакомых мамы пострадавшей ответы оказались неоднозначными. 45-летний Игорь Скороходов проходил детектор лжи в 2013 году и после этого его задержали, но прямых улик против него не было. Подозреваемый отрицал свою вину. В итоге его вину доказать не смогли и суд его отпустил.

Через несколько лет уголовное дело закрыли. В 2017 году мать пострадавшей обратилась к руководителю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину, и он поручил возобновить расследование. После этого были выявлены новые пострадавшие несовершеннолетние девочки, которые заявили, что Скороходов до них домогался. Его повторно задержали и назначили ольфакторную экспертизу. Специалист изучил запах пота подозреваемого и сравнил его с запахом мешка, в котором была найдена девочка.

Когда следователи задали мужчине вопрос, как запах его пота оказался на улике, он во всем сознался и показал, где и как расправился с девочкой. В декабре 2022 года его осудили, но Скороходов не дожил до приговора.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу.