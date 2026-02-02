Россиянин с пистолетом уложил женщину на пол ради плюшевого медведя и цветов

В Екатеринбурге мужчина с пистолетом украл букета и игрушку

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл два букета и игрушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Ночью 1 февраля в полицию позвонила владелица цветочной точки. Она рассказала, что около часа ночи неизвестный ворвался в магазин и, угрожая ей пистолетом, совершил кражу. Это попало на видео.

На записи видно, как клиент требует собрать ему букет, выбирает второй готовый, а также указывает на плюшевого медведя, после этого он достает пистолет и заставляет продавщицу лечь лицом в пол. На выходе мужчина «разрешил» женщине вызвать полицию. Ущерб составил 6,5 тысячи рублей.

Личность вора установили по горячим следам. У него обнаружили пневматический пистолет и пневматическую винтовку, а также цветы и игрушку. В отделе полиции мужчина рассказал, что на преступление его толкнул день рождения дочери его знакомой.

Известно, что ранее он был судим за неуплату алиментов. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия.

