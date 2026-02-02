Реклама

Россиянка провела больше двух недель в Японии и раскрыла траты на путешествие

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Suptar / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Анастасия провела больше двух недель в Японии и раскрыла траты на путешествие. Об этом она рассказала в видео на своей странице @vaalerievnaa в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Анастасии, все траты указаны в рублях и за двоих человек. Так, за 16 дней на еду ушло 94 тысячи рублей, билеты обошлись в 78 тысяч рублей, помощь с визой — 10 тысяч рублей, отели (10 дней в Токио и 6 — в Осаке) — 118 тысяч рублей, транспорт (метро и поезда между городами) — 51 тысяча рублей, шопинг — 89 тысяч рублей, развлечения — 47 тысяч рублей. В сумме это 487 тысяч рублей.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла траты на еду в поездке. Так, обычный рамен в кафе обойдется туристу в 300 рублей, уличная еда — в 260 рублей.

    Россиянка провела больше двух недель в Японии и раскрыла траты на путешествие

