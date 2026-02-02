Реклама

Российский мэр попал в больницу с сердечным приступом после критики работ по уборке снега

Врио мэра Владимира Гарев попал в больницу после критики уборки снега в городе
Никита Абрамов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Владимир Гарев, врио мэра города Владимира, попал в больницу после критики снегоуборочных работ со стороны главы области Александра Авдеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у чиновника произошел сердечный приступ. На данный момент его здоровью ничто не угрожает, Гарев находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что власти области сейчас решают, кто заменит попавшего в больницу врио мэра до его выздоровления.

Ранее стало известно, что губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. По его словам, причиной аварии стали погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

