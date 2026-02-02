Российский мэр попал в больницу с сердечным приступом после критики работ по уборке снега

Владимир Гарев, врио мэра города Владимира, попал в больницу после критики снегоуборочных работ со стороны главы области Александра Авдеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у чиновника произошел сердечный приступ. На данный момент его здоровью ничто не угрожает, Гарев находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что власти области сейчас решают, кто заменит попавшего в больницу врио мэра до его выздоровления.

