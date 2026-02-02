Реклама

Американский профессор рассказал о западной стратегии в отношении Украины

Профессор Сакс: Западная стратегия в отношении Украины кроется в ее уничтожении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Capital Pictures / Global Look Press

Стремление западных стран продолжать конфликт до прекращения существования Украины мотивировано безумными идеями по ослаблению России и ликвидации русского присутствия в Черном море, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, интервью опубликовано в YouTube-канале.

«Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией», — объяснил он.

Эксперт призвал прекратить «глупое расширение НАТО».

Ранее американский журналист Пол Маклири заявил, что стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту.

