Интернет и СМИ
07:33, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Сантехник с необычным хобби нашел способ войти в историю

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkina Margarita / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Relative_Ad3399 нашел способ передать память о себе следующим поколениям. Работающий сантехником мужчина на протяжении 20 лет оставляет после себя небольшие записки, которые прячет в трубы и за перекрытия, предварительно плотно обмотав изолентой для сохранности.

«Я хорошо справляюсь со своей работой, у меня есть лицензия и страховка, я основал собственную небольшую компанию и живу обычной жизнью: иногда хожу в церковь, пью пиво и смотрю матчи любимой команды. Но за 20 лет я оставил, наверное, около четырех тысяч записок. Думаю, значительная часть водопроводной инфраструктуры Канзас-Сити содержит зашифрованные послания от меня. Большинство из них никогда не будут найдены», — написал автор.

Он рассказал, что считает лучшими несколько записок, оставленных во время ремонта в подвале дома очень богатой семьи. В первой говорится: «Здесь нет сокровищ. Прекратите искать». Во второй, расположенной в паре метров от нее, текст другой: «Уже теплее». Текст третьей такой: «Холодно. Очень холодно. Сокровищ нет».

«Если кто-нибудь когда-нибудь найдет все три записки, он будет искать ценности в этом подвале годами. Я часто об этом думаю и надеюсь, что они найдут их в неправильном порядке. Если вы сантехник и подумываете о том, чтобы начать этим заниматься, то вперед! Прятать послание с надписью "Ты должен был послушаться маму" за чьим-то водонагревателем — вот почему я, наверное, встаю по утрам», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit показал необычную находку в недавно купленном доме и напугал посетителей портала. Он опубликовал фотографию дыры в полу, которую он увидел в подвале строения.

