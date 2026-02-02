Силовики раскрыли новую информацию о смерти российского школьника в танке

На выставке в Якутске, где погиб подросток, люк в танке не был приварен

В Якутске прокуратура завершила проверку по факту гибели 16-летнего подростка на территории исторического парка «Россия — Моя история». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, 20 января двое девятиклассников в дневное время проникли внутрь выставочного танка через незаваренный люк запасного выхода в днище. Подвижная деталь техники придавила одного из них, что привело к смерти от полученных травм.

Прокуратура установила, что доступ к экспонату был открыт, специальное ограждение отсутствовало, а контроль за техникой не обеспечивался. Руководителю музейного комплекса внесено представление, а директорам кадетской школы и Дирекции парков объявлено предостережение. Уголовное дело находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что школьник задел ногой подпорку ствола.