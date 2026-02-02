Реклама

Сотрудник отеля на российском курорте начал угрожать гостям из-за сломанного унитаза

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Администратор отеля на российском курорте начал угрожать гостям из-за сломанного унитаза. Об этом петербуржцы рассказали изданию «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в гостинице «Арабеска» на курорте Архыз в Карачаево-Черкессии. После заселения в номер друзья обнаружили проблемы с душем, неработающий слив и порванный натяжной потолок. Они в жалобе хозяйке отеля подробно описали все дефекты, после чего к ним поднялся администратор.

«С первых минут он начал кричать, хамить и угрожать, заявляя, что я "не мужчина", раз обратился к хозяйке, а не стал "решать вопросы с ним лично". На просьбу спокойно устранить неисправности последовала новая волна оскорблений», — рассказал один из постояльцев, добавив, что сотрудник гостиницы также предлагал ему «выйти поговорить» и «разобраться по-мужски».

Уточняется, что в итоге администратор все-таки предложил отремонтировать неработающий унитаз и переселить гостей в другой номер. Однако друзья уехали на следующее утро. Руководство позже объяснило поведение работника разницей менталитетов и принесло извинения.

Ранее сотрудника московского отеля задержали за кражу денег у гостей. Администратор похитил из номера 95 тысяч рублей.

