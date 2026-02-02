Реклама

Спецпосланник США Уиткофф примет участие в переговорах Украины и России в Абу-Даби

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в предстоящем раунде переговоров между представителями Украины и России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его данным, Уиткофф вылетел с рабочим визитом, по пути сделав остановку в Израиле для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Основная часть переговоров с участием российских и украинских делегаций пройдет в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

Журналист уточнил, что на данном этапе не запланирована отдельная встреча спецпосланника с представителями Ирана, однако консультации по этому вопросу продолжаются. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сегодня обсуждал этот вопрос с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. По его словам, встреча изначально планировалась на воскресенье, 1 февраля, однако потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

