Стала известна программа секс-ретрита в британском графстве

В графстве Беркшир, Великобритания, пройдет секс-ретрит, посвященный Дню святого Валентина. Об этом стало известно Metro.

Мероприятие организует компания Killing Kittens, известная своими элитными секс-вечеринками. Оно будет проходить три дня в викторианском особняке. В программе предусмотрены мастер-классы по интимному массажу, шибари, бурлеску и стриптизу. Желающих научат продвинутым техникам БДСМ.

Все это участники секс-ретрита будут изучать не только в теории, но и на практике. Кроме того, они могут поучаствовать в рисовании с натуры, а также узнать, как справляться с ревностью и устраивать ролевые игры в постели. Вечером гостей ждет ужин при свечах, кабаре и тематический бал. Утром будет проходить йога.

Билет на все три дня стоят 1300 фунтов стерлингов (134 тысячи рублей) на одного человека. В эту стоимость входят вся развлекательная программа, проживание и питание. За напитки придется платить отдельно.

Это будет второй секс-ретрит, организованный Killing Kittens — компанией бывшей школьной подруги Кейт Миддлтон. Впервые подобное мероприятие прошло в октябре 2025 года.

Ранее журналистка Яна Хокинг посетила клуб знакомой Кейт Миддлтон и пожаловалась на скуку. Хогинг поразило, что ни ее, ни ее спутников не проверили на заболевания, передающиеся половым путем.

