Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

ВСУ потеряли 60 процентов бойцов в двух ротах погранотряда в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о двух ротах 15-го погранотряда Украины. По словам собеседника агентства, потери в них составили более 60 процентов бойцов убитыми и ранеными.

«Им на замену переброшены подразделения того же погранотряда из Черниговской области», — добавил представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что российские военные предотвратили попытки ВСУ контратаковать в Сумской области. Они были предприняты у населенного пункта Юнаковка.