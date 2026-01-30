ВСУ выдвинулись на севере Украины в сторону армии России и поплатились

Российские военные предотвратили попытки ВСУ контратаковать в Сумской области

Российские военные предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Сумской области у населенного пункта Юнаковка. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Противник силами 47-й отдельной механизированной бригады провел две контратаки южнее Юнаковки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — заявил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Белая Береза в Сумской области. Уточняется, что его заняли подразделения группировки войск «Север».

В конце января сообщалось об ожесточенных боях в российском приграничье. Они идут на территории Харьковской и Сумской областей, где российские войска создают буферную зону для защиты жителей российских регионов.