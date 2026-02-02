Реклама

Бывший СССР
06:48, 2 февраля 2026

Стало известно о наличии у ВСУ женской роты беспилотных систем

Кимаковский сообщил, что в ВСУ заметили женскую роту беспилотных систем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась женская рота беспилотных систем. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, они действуют в зоне ответственности группировки войск «Запад» Вооруженных сил России. «На стороне противника действует женская рота БпС [беспилотных систем]», — сказал Кимаковский.

При этом, добавил он, о женщинах в ВСУ было известно и раньше, однако в основном они проходят службу в должности медработников или поваров.

Ранее сообщалось, что такие женские роты создаются в 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины.

