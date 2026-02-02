Реклама

06:57, 2 февраля 2026

Стало известно о планах Hyundai Motor вернуться в Россию

Yonhap: Hyundai Motor продолжит изучать возможность возвращения в Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Компания Hyundai Motor продолжит изучать возможность возвращения на российский рынок, несмотря на то, что ранее она отказалась выкупать свой бывший завод, расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом пишет агентство Yonhap.

По его данным, компания может вернуться в Россию при определенных условиях. Как говорится в материале, для этого необходимо устранить риски, среди которых называют и конфликт на Украине — как показал опрос представителей отрасли, именно это является для компании основной преградой в вопросе возвращения на российский рынок.

Кроме того, пишет Yonhap, сейчас место Hyundai Motor в России заняли китайские производители автомобилей.

Ранее в компании подтвердили, что отказались от обратного выкупа своего завода.

