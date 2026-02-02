Реклама

05:46, 2 февраля 2026

Hyundai Motor отказалась выкупать свой бывший завод в Петербурге

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Южнокорейская компания Hyundai Motor приняла решение не выкупать свой бывший завод, расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости.

«Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России», — сказали представители корпорации. Там отметили, что продолжат предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию для клиентов, которые приобрели автомобиль ранее.

Кроме того, они подчеркнули, что намерены и в будущем продолжать оказывать эти услуги.

В начале 2025 года The Korea Times написало, что три южнокорейских гиганта — Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics — хотели бы вернуться на российский рынок.

