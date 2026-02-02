Стало известно о прорыве ВС России на новом участке фронта

ВС РФ прорвали границу и начали наступление на Покровку со стороны Колотиловки

Российские военные начали наступление на новом участке фронта в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Армия России прорвала границу, начав наступление на новом участке! Российские войска перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки», — говорится в публикации.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России вошли в населенный пункт Покровка. Площадь продвижения составила до трех квадратных километров.

Ранее стало известно о больших потерях Вооруженных сил Украины в Сумской области. Они превысили 60 процентов бойцов в двух ротах погранотряда.