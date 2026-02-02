Реклама

Забота о себе
20:28, 2 февраля 2026Забота о себе

Стесняющимся ходить в туалет не дома людям дали совет

Гастроэнтеролог Быченкова: Вынужденная задержка стула может привести к геморрою
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Марина Быченкова дала совет людям, у которых есть «синдром застенчивого кишечника» — состояние, при котором они стесняются ходить в туалет не дома и испытывают серьезный дискомфорт при необходимости сделать это. Ее цитирует UfaTime.ru.

По словам врача, «синдром застенчивого кишечника» может серьезно навредить здоровью. Быченкова объяснила, что из-за регулярной вынужденной задержки стула могут возникнуть хронические запоры, геморрой, трещины прямой кишки и недержание кала.

Чтобы справиться с «синдромом застенчивого кишечника», гастроэнтеролог в первую очередь призвала употреблять достаточно клетчатки, не натуживаться во время похода в туалет, а также не проводить в уборной больше шести минут. Быченкова добавила, что при этой проблеме можно также обратиться за психологической помощью.

«Особенно важно не создавать страхи у детей, не стыдить их идти в туалет в гостях или общественных местах, так как у детей очень быстро может возникнуть паркопрез и хронический запор как следствие», — добавила врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальную частоту испражнений. По ее словам, в норме этот процесс должен происходить не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю.

