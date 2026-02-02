Стоянов признался в любви Москве

Юрий Стоянов назвал Москву «любимой женщиной»

Российский актер Юрий Стоянов признался в чувствах Москве, назвав ее «своей любимой женщиной». Мнением о столице он поделился в интервью «Вечерней Москве».

«Москва — моя любимая женщина, на которой я "женат" с юношеских лет и с которой живу по сей день», — заявил артист. Он отметил, что родился в Одессе, а позже жил и работал в Санкт-Петербурге, однако несмотря на симпатию к этим двум городам, именно столица сделала его счастливым.

Стоянов добавил, что его не раздражают пробки и быстрый ритм жизни Москвы. По его словам, столица дает ему много ресурсов и эмоций, а также кажется комфортным городом для жизни.

Советский и российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн назвал недостаток Москвы. Он заявил, что современной столице не хватает тайны.