Стюардесса вдохнула токсины в самолете Airbus и заработала психическое расстройство

Стюардесса заработала головные боли и панические атаки из-за токсинов в самолете

Стюардесса вдохнула токсины в самолете Airbus, после чего заработала панические атаки и хронические головные боли. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Бортпроводница Тамар Феррель заполучила психическое и неврологическое расстройства из-за инцидента 14 января 2024 года. В феврале 2025 года она подала иск на Airbus в связи со случившимся. В нем говорится, что все произошло из-за неисправной системы кондиционирования в одном из самолетов.

В тот день она работала на рейсе, который следовал из американского штата Аризона. Известно, что во время посадки на борту включили вспомогательную силовую установку APU, и через несколько минут в салон проник неприятный запах. Сообщается, что Феррель доложила о ситуации капитану авиасудна, а тот, в свою очередь, дал команду эвакуировать людей. Однако в этот момент стюардесса начала кашлять, у нее помутнело в глазах и развилась сильная головная боль. Ее и других членов экипажа доставили в центр неотложной помощи.

Несмотря на тревожные симптомы, Феррель разрешили взять лишь один выходной. Через пару дней, во время рейса до Мексики, ей стало так плохо, что она начала дрожать. Также ей понадобилась кислородотерапия. Постепенно состояние бортпроводницы начало ухудшаться, что вынудило ее уйти с работы. В настоящее время она проходит курс лечения от хронических головных болей. Также Тамар пытается избавиться от панических атак, которые несколько раз происходили в момент, когда она возвращалась к работе стюардессой.

