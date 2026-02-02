Реклама

Экономика
18:10, 2 февраля 2026Экономика

Трамп решил создать аварийный запас некоторых ресурсов

Bloomberg: В США создадут стратегический запас критически важных минералов
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп собрался создать стратегический запас критически важных минералов. Об этом сообщило Bloomberg.

Первоначально на эти цели выделят 12 миллиардов долларов. Так, Белый дом надеется защитить американских производителей от перебоев в поставках и сократить зависимость от китайского импорта. Проект, названный Vault, предполагает, что США будут закупать и хранить полезные ископаемые, которые нужны автопроизводителям, технологическим компаниям и другим предприятиям. Иными словами, речь идет об аналоге аварийного запаса нефти, которым располагают США. Основное внимание уделяется таким элементам, как галлий и кобальт.

После того, как о планах Вашингтона стало известно, акции американских компаний, занимающихся добычей редкоземельных элементов, резко подскочили.

Отмечается, что США уже располагают национальным запасом критически важных минералов для обеспечения оборонно-промышленного комплекса. Однако у них нет резерва для гражданских нужд. Администрация Белого дома уже подписала соглашения о сотрудничестве с Австралией, Японией, Малайзией и другими странами по этому вопросу.

В ноябре прошлого года Китай гарантировал Германии, что сохранит поставки критически важного сырья и редкоземельных металлов.

    Обсудить
