Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 2 февраля 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала любимый россиянами курорт Таиланда фразой «дорогой и загруженный»

Алина Черненко

Фото: Стрингер / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Рита описала любимый соотечественниками курорт Таиланда Пхукет фразой «дорогой и загруженный». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Кочевники Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации написала, что в 2026 году там выросли цены, а людей стало больше, поэтому ожидания туристов часто не совпадают с реальностью. По ее словам, Пхукет перестал быть тихим островом для уединения и стал крупным туристическим регионом с активной застройкой, постоянным движением и высокой конкуренцией за комфортные условия. На курорте стало меньше свободных пространств и больше стандартных туристических маршрутов.

Материалы по теме:
«Это точно Таиланд?» Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
«Это точно Таиланд?»Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
20 октября 2024
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

«Важно понимать: Пхукет сейчас — это не "дикий Таиланд" и не место для спонтанного отдыха без планирования. Поездка сюда требует расчета бюджета и понимания формата отдыха», — предупредила Рита.

Главный фактор, который вызывает недовольство у туристов, — цены, добавила россиянка. Дешевого жилья, которое не надо заранее бронировать, стало меньше, а если питаться в кафе и ресторанах, бюджет быстро растает.

«Пхукет в 2026 году нельзя назвать дешевым курортом. Это средний или выше среднего по бюджету вариант отдыха», — констатировала автор.

Ранее другой тревел-блогер описал этот курорт Таиланда фразой «как Сочи, только с пальмами». По его словам, на Пхукет едут все, «кто хочет Азии, но без стресса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали массированного налета на Россию после окончания режима прекращения ударов

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Беженец из Красноармейска спас трех российских военных

    США запутали Европу

    Дорогие iPhone стали покупать чаще

    Тревел-блогерша описала любимый россиянами курорт Таиланда фразой «дорогой и загруженный»

    Названы проблемы одной модели Nissan

    Сотрудника НИУ ВШЭ и его мать обвинили в жестокой расправе над женой в Германии

    Женщинам описали внешний вид здоровых половых органов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok