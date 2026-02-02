Тревел-блогерша описала любимый россиянами курорт Таиланда фразой «дорогой и загруженный»

Российская тревел-блогерша Рита описала любимый соотечественниками курорт Таиланда Пхукет фразой «дорогой и загруженный». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Кочевники Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации написала, что в 2026 году там выросли цены, а людей стало больше, поэтому ожидания туристов часто не совпадают с реальностью. По ее словам, Пхукет перестал быть тихим островом для уединения и стал крупным туристическим регионом с активной застройкой, постоянным движением и высокой конкуренцией за комфортные условия. На курорте стало меньше свободных пространств и больше стандартных туристических маршрутов.

«Важно понимать: Пхукет сейчас — это не "дикий Таиланд" и не место для спонтанного отдыха без планирования. Поездка сюда требует расчета бюджета и понимания формата отдыха», — предупредила Рита.

Главный фактор, который вызывает недовольство у туристов, — цены, добавила россиянка. Дешевого жилья, которое не надо заранее бронировать, стало меньше, а если питаться в кафе и ресторанах, бюджет быстро растает.

«Пхукет в 2026 году нельзя назвать дешевым курортом. Это средний или выше среднего по бюджету вариант отдыха», — констатировала автор.

Ранее другой тревел-блогер описал этот курорт Таиланда фразой «как Сочи, только с пальмами». По его словам, на Пхукет едут все, «кто хочет Азии, но без стресса».

