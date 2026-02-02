Туристка сняла рискованное видео на пляже с дикими собаками и стала предвестницей трагедии

19-летняя туристка сняла рискованное видео на пляже острова Кгари в Австралии, на котором обитает множество диких собак динго, и стала предвестницей трагедии. Кадры были опубликованы на личной странице @milliemccarthyy_ в социальной сети TikTok, на них обратило внимание издание The Sun.

Уточняется, что Милли Маккартни отправилась на пляж в предзакатные часы в одиночестве, что вызвало ярость комментаторов и вынудило автора удалить ролик. На видео она прошла множество знаков, предупреждающих об опасности нападения диких животных, но проигнорировала их.

«Это немного страшно и может быть рискованно. Пожелайте мне удачи! Если я увижу динго, я понятия не имею, что буду делать, потому что я одна», — говорит девушка. На кадрах путешественница признается, что в конце концов решила пробежаться до пляжа, так как ей было слишком страшно. «Но это стоило того», — заключила она.

Спустя пару недель на том же острове собаки динго растерзали ее ровесницу. После трагедии видео завирусилось в сети, поэтому под ним стали появляться многочисленные негативные комментарии. «Да уж, это действительно стоит того, чтобы быть съеденной динго», — саркастически подметил один из пользователей. «Правила [поведения на территории, где гуляют динго] были придуманы не просто так», — написал другой подписчик.

22 января на австралийском острове Кгари были найдены останки 19-летней девушки из Канады. Рядом стояли 12 собак динго, которые оставили на теле серьезные раны.