Угрозу списка Эпштейна для Трампа оценили

Дудаков: Упоминание Трампа в списках Эпштейна будет иметь негативный характер

История с участием президента США Дональда Трампа в мероприятиях скандального американского финансиста, педофила Джеффри Эпштейна будет иметь негативный характер, но вряд ли приведет к импичменту, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В любом случае для Трампа эта история носит негативный характер просто по той причине, что упоминается в таком неприятном контексте. (…) Представители команды Трампа там тоже оказались замешаны. (…) Я не думаю, что это на текущий момент станет чем-то таким, что похоронит его президентство, но тем более, очень сложно к чему-то в реальности придраться», — сказал Дудаков.

По его мнению, демократическая партия будет пытаться использовать против Трампа обнародованные факты. Он также не исключил, что если демократы займут большинство в Палате представителей, то могут представить какие-то статьи по импичменту на обсуждение, но вряд ли они будут удовлетворены.

Дудаков отметил, что в опубликованных документах не так много фактов, которые указывали бы на участие Трампа в вечеринках Эпштейна.

Ранее стало известно о том, что имя Трампа вновь всплыло в файлах по делу Эпштейна. Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Трамп якобы принудил ее к оральному сексу. Когда это случилось, жертва укусила будущего президента и засмеялась, за что получила удар по лицу. Девочка подвергалась насилию и со стороны Эпштейна.