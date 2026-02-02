В Азербайджане из конституционных документов исключат упоминание Московского договора

APA: Московский договор 1921 года исключат из упоминания конституции Нахичевани

Московский договор 1921 года между властями советской России и Турции исключат из упоминания конституции Нахичеванской автономии в составе Азербайджана вместе с Карсским договором между Турцией и республиками Южного Кавказа. Об этом сообщает агентство APA.

«В преамбуле действующей Конституции Нахичеванской Автономной Республики указано, что основы (...) были заложены международными договорами — Московским договором от 16 марта 1921 года и Карсским договором от 13 октября 1921 года, которые действуют в настоящее время», — говорится в сообщении.

В новом законопроекте планируется убрать упоминания двух договоров, заменив прежнюю формулировку на то, что Нахичевань является неотъемлемой частью Азербайджана. В документе при этом останутся ссылки на документы о провозглашении независимости республики в первой половине 1990-х годов.

Московский и Карсский договоры были заключены между Москвой и Стамбулом (столица Турции на тот момент) через два года после окончания Первой мировой войны.

В 2025 году, в момент охлаждения российско-азербайджанских отношений, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вхождение Азербайджана в состав СССР является «российским вторжением» и «оккупацией», добавив, что именно Москва «создала предпосылки для конфликта Армении и Азербайджана» в тот период.