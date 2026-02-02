В ДНР рассказали о способе солдат ВСУ не позволить сослуживцам сдаться в плен

Кимаковский: Солдаты ВСУ убивают сослуживцев, чтобы они не попали в плен

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко специально убивают своих раненых сослуживцев. Они делают это для того, чтобы те не попали в плен, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

По его словам, зачастую военнослужащие используют для этого беспилотные летательные аппараты. Они сбрасывают на раненых ВОГ (выстрел осколочный гранатометный).

Ранее воюющий за ВСУ наемник из США случайно выстрелил в сослуживца из Канады — пострадавший сказал фразу на русском языке, и стрелок принял его за солдата Вооруженных сил России.