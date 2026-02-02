Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:08, 2 февраля 2026Бывший СССР

В ДНР рассказали о способе солдат ВСУ не позволить сослуживцам сдаться в плен

Кимаковский: Солдаты ВСУ убивают сослуживцев, чтобы они не попали в плен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко специально убивают своих раненых сослуживцев. Они делают это для того, чтобы те не попали в плен, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

По его словам, зачастую военнослужащие используют для этого беспилотные летательные аппараты. Они сбрасывают на раненых ВОГ (выстрел осколочный гранатометный).

Ранее воюющий за ВСУ наемник из США случайно выстрелил в сослуживца из Канады — пострадавший сказал фразу на русском языке, и стрелок принял его за солдата Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли. Когда они состоятся и что говорят об этом в Москве и Киеве?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Пропавших на Камчатке туристов нашли живыми

    В ДНР рассказали о способе солдат ВСУ не позволить сослуживцам сдаться в плен

    Стоматолог засунул пенис в рот 20-летней пациентке во время осмотра

    Женщина пережила снежный апокалипсис с бойфрендом и радикально изменила мнение о нем

    Образы 35-летнего актера и его 58-летней жены на показе Saint Laurent разгневали фанатов

    В США Украине и Зеленскому предрекли полное фиаско в ближайшее время

    Военкоры сообщили о массированной атаке на энергоресурсы Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok