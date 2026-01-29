Реклама

Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемник из США случайно выстрелил в сослуживца из Канады. Информацию об этом передает телеканал CBC.

Сообщается, что данное происшествие случилось в ноябре 2025 года. Телеканал отмечает, что американский солдат принял канадца за военного ВС России, потому что тот произнес фразу на русском языке.

Пострадавший получил ранение в руку и голову. Врачам пришлось вставлять ему в череп металлическую пластину.

Ранее в силовых структурах сообщили, что крупные формирования иностранных наемников ВСУ стали замечаться реже.

Попавший в плен колумбийский наемник ВСУ Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос рассказал об оскорбительном поведении украинских сослуживцев.

