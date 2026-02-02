Реклама

Россия
14:40, 2 февраля 2026Россия

В Кремле высказались об отношении к первому президенту России Ельцину

Песков: Ельцин является неотъемлемой частью истории России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Daniel Wallis / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об отношении к первому президенту России Борису Ельцину, назвав его неотъемлемой частью истории страны. Его слова приводит ТАСС.

«Это неотъемлемая часть истории нашей страны, и все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, в день 95-летия со дня рождения Ельцина, 1 февраля, Путин провел телефонный разговор с женой первого президента страны Наиной Ельциной.

Ранее политолог Илья Гращенков объяснил негативное отношение россиян к фигуре Бориса Ельцина, который занимал должность президента России восемь лет. За это время в стране были проведены масштабные экономические реформы, но одновременно с этим страна столкнулась с такими трудностями, как экономический кризис, падение уровня жизни и политическая нестабильность.

