В МЧС прокомментировали крушение учебного самолета в российском регионе

В МЧС подтвердили информацию о крушении учебного самолета в Оренбургской области

В МЧС России подтвердили информацию о крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщение о падении поступило по адресу: город Орск, поселок Джанаталап. Самолет совершал учебно-тренировочный полет», — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что трех человек спасти не удалось.

О крушении летательного аппарата под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. Сообщалось, что к месту крушения выехали экстренные службы. Ранее сообщалось, что самолет принадлежит Ленинградской академии имени А. А. Новикова.