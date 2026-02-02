Реклама

Россия
11:58, 2 февраля 2026Россия

В МЧС прокомментировали крушение учебного самолета в российском регионе

В МЧС подтвердили информацию о крушении учебного самолета в Оренбургской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Оренбургской области

В МЧС России подтвердили информацию о крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщение о падении поступило по адресу: город Орск, поселок Джанаталап. Самолет совершал учебно-тренировочный полет», — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что трех человек спасти не удалось.

О крушении летательного аппарата под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. Сообщалось, что к месту крушения выехали экстренные службы. Ранее сообщалось, что самолет принадлежит Ленинградской академии имени А. А. Новикова.

