В МИД России не нашли оправданий действиям США в Венесуэле

Случившемуся в Каракасе 3 января не может быть оправдания. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Случившемуся в Каракасе не может быть оправдания. Речь идет о вопиющем, циничном нарушении международного права, принципов Устава ООН. У каждого есть "собственное понимание морали", но в межгосударственных отношениях призываем руководствоваться принципами международного права и взаимного уважения», — заявили в ведомстве.

В МИД России выразили неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов, а также призвали Вашингтон освободить законно Николаса Мадуро и его супругу.

Ранее Лавров в разговоре с коллегой из Кубы Бруно Родригесом подчеркнул неприемлемость давления на страну, которое приведет к ухудшению экономической ситуации.