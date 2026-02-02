Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 2 февраля 2026Мир

В МИД России не нашли оправданий действиям США в Венесуэле

МИД России: Случившемуся в Каракасе 3 января не может быть оправдания
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Случившемуся в Каракасе 3 января не может быть оправдания. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Случившемуся в Каракасе не может быть оправдания. Речь идет о вопиющем, циничном нарушении международного права, принципов Устава ООН. У каждого есть "собственное понимание морали", но в межгосударственных отношениях призываем руководствоваться принципами международного права и взаимного уважения», — заявили в ведомстве.

В МИД России выразили неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов, а также призвали Вашингтон освободить законно Николаса Мадуро и его супругу.

Ранее Лавров в разговоре с коллегой из Кубы Бруно Родригесом подчеркнул неприемлемость давления на страну, которое приведет к ухудшению экономической ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok